В Магнитогорске и Озерске сотрудники полиции изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы и взрывчатые вещества. Возбуждены уголовные дела.

Полицейскими Орджоникидзевского отдела полиции города Магнитогорска во взаимодействии с представителями Управления Росгвардии по Челябинской области в ходе комплекса проведенных мероприятий у местного жителя изъята тротиловая шашка массой 200 граммов. Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ), санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по ЗАТО г. Озерск в рамках проводимого рейда в гаражном боксе, расположенном по улице Малая Кольцевая поселка Татыш, у ранее судимого гражданина, 1985 года рождения, обнаружено и изъято 47 патронов калибра 9 мм. к пистолету Макарова, 39 охотничьих патронов калибра 16 мм. и 32 патрона калибра 12 мм. По данному факту в территориальном органе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://74.мвд.рф