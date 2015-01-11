Скауты — покупатели игроков в хоккей прибудут в Челябинск со всего мира.

Южный Урал ожидает 120 скаутов к юниорскому чемпионату по хоккею.

Большинство из Северной Америки, которые будут «брать на карандаш» участников чемпионата. В их задачу входит, в том числе, поиск перспективной молодежи для НХЛ и КХЛ.

Об этом сообщил замминистра спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.

Юные хоккеисты продемонстрируют свои возможности с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Это будет уже 20 молодежный чемпионат мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду («IIHF»).

Напомним, что на соревнования прибудут 10 лучших юниорских команд планеты - сборные США, Финляндии, Франции, Швеции, Канады, Словакии, Чехии, Швейцарии, Беларуси и России.

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