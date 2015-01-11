В понедельник, 12 февраля, на федеральных дорогах Челябинской области работают более 80 единиц снегоуборочной техники/

АО «УралАвтодор» осуществляет работы по содержанию трассы М-5 «Урал» в рамках государственного контракта, заключенного с ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В частности, на участке Челябинск – Сатка задействовано 40 единиц снегоуборочной техники. Ведется обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. «Движение по дороге федерального значения Моссква – Челябинск на территории Челябинской области осуществляется в штатном режиме, без заторов и ограничений для всех видов транспорта», – говорится в сообщении.

https://dostup1.ru