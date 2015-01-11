Инспектор охотнадзора, застреленный браконьером, посмертно представлен к ордену Мужества

Инспектор охотнадзора, которого застрелил браконьер во время исполнения служебного долга, будет посмертно награжден орденом Мужества – семье погибшего мужчины окажут материальную помощь.

Напомним, в субботу, 10 февраля, в Карталинском районе (Челябинская область) 47-летний местный житель, который вышел на незаконную охоту, застрелил специалиста государственного охотничьего надзора. Преступника задержали в воскресенье. Сегодня следственными органами СКР по Челябинской области ему предъявлено обвинение в убийстве (пункт «б» части 2 статьи 105 УК РФ), в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Организацию похорон взяло на себя министерство экологии Челябинской области. Между тем, губернатор Борис Дубровский принял решение представить инспектора охотнадзора Александра Минина к государственной награде – ордену Мужества – посмертно. Семье погибшего будет оказана материальная помощь.

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