«Начнем с кадров». Министерство экологии Челябинской области реформируют

Работу ведомства новый заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков признал не достаточно эффективной и заявил о намерении реформировать его. Функционал и кадровый состав Минэко уже начинают менять.

Об изменении структуры министерства экологии Челябинской области курирующий это направление вице-губернатор Сушков и и.о. министра Яна Куприкова заявили на заседании коллегии Управления Росприроднадзора, посвященной итогам работы ведомства в 2017 году и планам на текущий период.

«Мы по поручению губернатора Бориса Дубровского реформируем субъектовые органы власти, которые занимались экологическим контролем, мониторингом, да и вообще экологией. Мы считаем, и я лично так думаю, что ранее действия этих органов были малоэффективными. Однозначно нужна перезагрузка. Пока мы начали менять кадры. Есть предложения по поводу изменения структуры: нам нужны эффективные, с быстрой реакцией, понятные для населения мероприятия, которые приведут к положительному результату. К сожалению, сегодня его нет».

По мнению руководства области, изменить ситуацию можно только объединив усилия Росприроднадзора, министерства, прокуратуры, Росгидромета, ГИБДД и прочих ведомств: «Я стараюсь выстроить конструктивные отношения со всеми агентами влияния на эту ситуацию. Не получится — значит, надо встать и уйти». «Очень важно наладить взаимодействие между ведомствами: Росприроднадзором на федеральном уровне и министерством экологии — на региональном. Вместе мы реагируем на те запросы, которые ставит перед нами и общественность, и реальные проблемы охраны окружающей среды. Мы переходим к рискоориентированному подходу в работе с предприятиями, и на 2018 год уже сформирован план проверок», — рассказала Яна Куприкова.

В министерстве экологии и Росприроднадзоре признались, что ранее их контрольно-надзорные мероприятия иногда могли пересекаться на одних и тех же объектах, но теперь составлена общая интерактивная карта, все проверки согласовываются, благодаря чему функции не дублируются, а эффективность повышается.

Напомним, в середине января предыдущий министр экологии Южного Урала Ирина Гладкова ушла в отставку, а на ее место временно исполняющей обязанности главы ведомства была назначена Яна Куприкова.

Ранее, в конце ноября 2017 года, вице-губернатором стал теперь уже бывший министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков стал заместителем губернатора, которому в том числе было поручено вести блок экологии.

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