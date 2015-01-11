В Челябинской области создана комиссия по пограничной политике

В областной столице состоялось первое заседание комиссии по реализации государственной пограничной политики РФ в Челябинской области – она была создана по поручению президента Владимира Путина.

«Создание комиссии обусловлено приграничным характером нашего региона. По территории области проходит почти 900 км государственной границы. За все эти годы немало сделано в плане обустройства границы, застав, военных городков, пунктов пропуска. Есть целый пакет соглашений межгосударственного и межрегионального уровня по вопросам приграничного сотрудничества», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что межгосударственная граница играет большую роль в экономической жизни области. По его словам, сегодня на долю стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза приходится свыше 40% годового внешнеторгового оборота Челябинской области. Казахстан занимает в нем первое место.+

«Важно, чтобы граница не разделяла людей. Она должна быть свободной для честного сотрудничества и добрых отношений. Но при этом быть "на замке" для преступных посягательств, террористов, нелегальной миграции, контрабанды. Именно этого ждут южноуральцы от пограничной службы в целом и работы нашей комиссии, в частности», – заявил Борис Дубровский.

Начальник Погрануправления ФСБ по Челябинской области Олег Плищинский доложил о ситуации на госгранице. По его словам, комиссия позволит повысить эффективность работы по нейтрализации угроз на челябинском участке, обеспечит эффективное взаимодействие с органами власти и местного самоуправления.

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