В Челябинской области малоимущим семьям с детьми и инвалидам поставят пожарные извещатели

Для профилактики пожаров в домах нуждающихся семей установят пожарные извещатели. А также отремонтируют электропроводку и газовые печи. Такое решение принял глава региона Борис Дубровский на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По словам руководителя чрезвычайного ведомства Юрия Буренко, в домах у 70 % южноуральских семей, стоящих на учете в органах соцзащиты, неисправны электропроводка и газовые печи. А это одна из главных причин пожаров.

— Обратите внимание на проблему, не надо ждать пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических последствий и сохранения жизни южноуральцев», — подчеркнул Борис Дубровский.

Извещатели оперативно сообщат о возгорании, это поможет спасти дом от огня. По оценке специалистов, на их установку потребуется 2,1 миллиона рублей. Финансирование обеспечат главы муниципальных образований.

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