Обыски в Управлении капитального строительства

Важная информация.
Как стало известно из достоверного источника, в Управлении капитального строительства Озёрска прошли обыски и выемка документов.
Изъятые документы сейчас изучают правоохранительные органы. По словам источника, уже обнаружены нарушения в начислении премий и трудоустройстве несуществующих людей. Если информация подтвердится, то начальнику управления может грозить уголовный срок.
Озёрск.ру
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать