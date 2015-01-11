Обыски в Управлении капитального строительства

Важная информация.

Как стало известно из достоверного источника, в Управлении капитального строительства Озёрска прошли обыски и выемка документов.

Изъятые документы сейчас изучают правоохранительные органы. По словам источника, уже обнаружены нарушения в начислении премий и трудоустройстве несуществующих людей. Если информация подтвердится, то начальнику управления может грозить уголовный срок.

Озёрск.ру