Андрей Комаров рассказал о своем наставнике на всероссийском форуме по наставничеству

Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров выступил на открытии всероссийского форума «Наставник-2018», который проходит с 13 февраля в Москве. Председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода представил систему наставничества, действующую на предприятиях группы. Открывая форум, Андрей Ильич рассказал о своем наставнике – классном руководителе Галине Георгиевне Быковченко.

- Наставничество – это очень важная часть работы нашей компании. Наставник – человек, который обладает уникальным опытом работы и способен передавать свои знания. Я учился в математической школе, и у меня был прекрасный классный руководитель – Галина Георгиевна Быковченко. Оглядываясь назад, я бы не задумываясь выбрал ее в качестве наставника снова, – поделился акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Галина Георгиевна Быковченко, учитель математики МБОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа №24» города Озерска Челябинской области, где работала в период с 1959 по 2016 гг. Награждена многочисленными грамотами, знаками «Отличник народного просвещения СССР» (1972), «Отличник народного просвещения РСФСР» (1980), медалью «За доблестный труд» (1970). Имеет звания: «Учитель-методист» (1985), «Ветеран труда» (1985), «Ветеран атомной промышленности» (2005), «Заслуженный учитель России», «Почётный гражданин Озёрского городского округа» (2007).

Спустя десятилетия Андрей Ильич поддерживает связь с родной школой, учителями и одноклассниками – оказывает поддержку, принимает участие в памятных датах и встречах выпускников.

«Наставник» - первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в России. Он проходит с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве. Форум проводится с целью формирования государственной программы поддержки наставничества, а также выбора лучших практик для их внедрения в регионах страны. Деловая программа форума условно разделена на четыре основных блока: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве».