Озерские пожарные одними из первых откликнулись на просьбу экологов

В феврале сотрудники противопожарной службы традиционно проводят на озере Большая Нанога акцию по спасению водоёма и его обитателей. 9 февраля на лёд вышли около сорока человек личного состава гарнизона пожарной охраны.

– Сотрудники пожарной охраны добровольно откликаются на обращение озерских экологов, чтобы помочь родному озеру, которое находится непосредственно в Озерске, – отметил исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения ФГКУ "Специальное управление ФПС № 1 МЧС России", майор внутренней службы Сергей Ганин. – Акция проводится в свободное от работы время. Наши сотрудники используют свои личные инструментами, а также два бензоледоруба, которые находятся у нас на вооружении. Сегодня планируем прорубить более восьмидесяти лунок.

Вместе со спасателями в акции приняли участие муниципальные экологи. Как отметила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Ксения Кузнецова, экологическое состояние водоёма в настоящее время стабильное, несмотря на то, что присутствуют первичные признаки кислородного голодания озера, такого сильного замора рыбы, как в 2013 году, не наблюдается.

– На данный момент погибает молодь рыбы от 3 до 5 сантиметров, крупная рыба пока не подошла, будем надеяться, что сильного замора в этом году не будет. В последние годы акции по аэрации водоёма проводятся для того, чтобы в первую очередь привлечь внимание общественности к проблеме сохранения водных ресурсов, – подчеркнула Ксения Кузнецова. – Многие жители самостоятельно выходят на озеро, например, майну около берега постоянно прорубают и поддерживают сами жители. Убедительная просьба к неравнодушным гражданам, которые оказывают содействие – не оставлять мёртвую рыбу на льду, а складывать её в мешки и относить в мусорные контейнеры, потому что весной эта рыба окажется в озере.

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