Российско-итальянский кинофестиваль открывается в Челябинске

С 14 по 25 февраля в челябинском кинотеатре имени Пушкина (центр «Театр+Кино») пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль – мероприятие состоится при поддержке Посольства Италии и Почетного Консульства Италии в Челябинске.

В программе – выступление певца из Италии Джузеппе Гуерчио, итальянские десерты и кофе в буфете кинотеатра, фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля, вдохновляющая история о юных певицах-сиамских близнецах, свободе и любви «Неделимые».

В художественной афише мероприятия – классические комедии по-итальянски (Большая афера в маленьком городе», «Большая афера», «О мой Бог!»), романтическая комедия «Из Неаполя с любовью», новый фильм Микеле Плачидо «7 минут» и экранизация одноименного бестселлера лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления».

Документальную программу представит ретроспектива классика документалистики Джанфранко Панноне, в рамках которой зрители увидят новые его картины: уникальное исследование итальянской народной религии «Оставьте в покое святых» и исследование вековой традиции швейцарской гвардии Ватикана «Самая маленькая армия в мире».+

Добавим, что после Челябинска фестиваль примут еще более 20 городов России, от Калининграда до Владивостока — всероссийский охват кинофестиваля беспрецедентен для италоязычного события в нашей стране.

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