В Челябинской области появится региональный портал госуслуг

В конце 2018 года жители Челябинской области смогут пользоваться региональным порталом госуслуг. Возможность его создания обсудили в Законодательном собрании региона.
Южноуральцам после регистрации на портале станут автоматически доступны региональные приложения. Предположительно первыми местными госуслугами станут оплата услуг ЖКХ и возможность записать детей в бесплатные секции, сообщает «АиФ-Челябинск».
Помимо этого люди смогут принятие участие в опросах и обсуждениях социально-значимых программ развития региона.
Отметим, что подобный региональный портал сейчас доступен для жителей Московской области.
https://gubernia74.ru/
Ключевые теги: Южный Урал, госуслуги.
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