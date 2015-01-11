В Челябинской области появится региональный портал госуслуг

В конце 2018 года жители Челябинской области смогут пользоваться региональным порталом госуслуг. Возможность его создания обсудили в Законодательном собрании региона.

Южноуральцам после регистрации на портале станут автоматически доступны региональные приложения. Предположительно первыми местными госуслугами станут оплата услуг ЖКХ и возможность записать детей в бесплатные секции, сообщает «АиФ-Челябинск».

Помимо этого люди смогут принятие участие в опросах и обсуждениях социально-значимых программ развития региона.

Отметим, что подобный региональный портал сейчас доступен для жителей Московской области.

https://gubernia74.ru/