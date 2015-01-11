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Эпопея с ОДН за 2016 год близится к развязке

УК «Жилищно-коммунальная сфера» проиграла апелляцию по иску ММПКХ по ОДН по горячей и холодной воде за 2016 год на 4,3 млн руб. Счета выставят жителям уже в конце февраля.

Почему это произошло?

В период с 1 июля 2015 по 31 декабря управляющие компании Озерска (все, кроме УО «ОзерскСтройЖилСервис») не выставляли жителям счета по ОДН, так как был спор, кто должен начислять ОДН – УК или ресурсоснабжающая организация (РСО, в Озерске их 2 – ММПКХ и Челябэнергосбыт). Из-за юридической неразберихи плата за ОДН жителям не начислялась, пока стороны – УК и РСО – не придут к соглашению, кто должен выставлять ОДН. К соглашению прийти не получилось, вопрос стал решаться в суде – и вот спустя более чем год (первые иски от ММПКХ к УК на возмещение ОДН пошли в январе 2017 года) апелляционная инстанция арбитражного суда приняла окончательное решение: сумма в размере 4,3 млн рублей должна быть взыскана с управляющей компании в пользу ресурсоснабжающей (ММПКХ) (источник -http://kad.arbitr.ru/Card/54d02cc6-89dc-4fe2-a080-e4e6ba7c174a, само решение суда - http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0c04717-9ae2-4133-ae80-873ee13a1441/A76-1566-2017_20171120_Reshenija_i_postanovlenija.pdf). Речь идет об ОДН по горячей и холодной воде, есть еще ОДН по электроэнергии, но решения суда по этому вопросу пока нет (там тоже суммы будут немаленькие)

Отдельно стоит вопрос – почему вообще возникли такие большие долги? Коротко ответим так: такие большие суммы по ОДН возникли из-за отсутствия в домах общедомовых приборов учета (ОДПУ) горячей и холодной воды. В ситуации отсутствия ОДПУ расчет ОДН происходит по нормативу, который сильно завышен в сравнении с фактическим потреблением. То есть если бы стояли приборы учета, таких гигантских сумм не было бы, они были бы гораздо меньше. Но поставить ОДПУ за свой счет управляющие компании не могут, у них нет на это средств в условиях действующего в Озерске тарифа на обслуживание жилья, а сами жители многоквартирных домов не проявляют к этой теме никакого интереса, а значит, ОДН мы платим по нормативу.

Какие будут последствия?

Предварительный анализ показывает, что в февральских квитанциях появится дополнительная строчка «ОДН за 2015-2016 годы» и сумма будет в пределах 10 руб. за квадратный метр. То есть 2-комнатная квартира площадью 53 кв.м. получит дополнительную «нагрузку» 530 рублей. Это коснется жителей в домах, обслуживаемых УК «ЖКС» (таковых у нас 238).

Однако есть опасение, что жители встретят эту строчку «в штыки». Конечно, будет много недовольства и критики, но необходимо понимать, что эти деньги мы просто не заплатили раньше, поэтому придется платить их сейчас. К сожалению, опрошенные нами специалисты в ЖКХ прогнозируют крайне низкую собираемость этих денег – не более 30-40%. А это значит, что остаток задолженности ресурсоснабжающая организация будет вынуждена взыскивать принудительно, с арестом счетов и прочее. В этой ситуации (а мы помним про аналогичный иск «Челябэнергосбыта», решение по которому должно быть принято в марте) высок риск банкротства управляющей компании и срыв подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов. В этой ситуации самое опасное – все 238 многоквартирных дома могут остаться без управления, и что делать в такой ситуации – не понятно. Но этот риск необходимо осознавать и готовиться к самому тяжелому развитию событий уже сейчас.

Озёрск.ру

ПС. По мнению опрошенных нами экспертов, принятие закона о прямых платежах ситуацию с ОДН не изменит, так как именно исполнители коммунальных услуг (а это управляющие компании или ТСЖ) будут нести ответственность за общедомовые нужды. И это их задача, установленная законодательством, применять меры для снижения потребления ресурсов на ОДН. К сожалению, эта благая на первый взгляд идея в наших условиях крайне трудно реализуемая и она уже привела к банкротству ряда управляющих компаний по всей стране.

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