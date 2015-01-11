» Школьники посетили музей озерской полиции

13 февраля на экскурсию музей озерской полиции пришли ученики второго класса из школы № 24.

Экскурсию провел председатель совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин. Сергей Петрович рассказал об истории спецмилиции родного города, о ветеранах службы, о героических поступках стражей правопорядка. Школьникам на большом экране был продемонстрированы видеоролики о работе озерских полицейских.

Эксперт отдела экспертно-криминалистического центра капитан полиции Александр Багаутдинов рассказал о криминалистической технике, показал детям, как отбираются следы на месте преступления. Школьники смогли сами поработать с дактилоскопическим порошком, который используют эксперты для обнаружения отпечатков пальцев.

Для детей был проведен мастер-класс по сборке и разборке пистолета Макарова. Подержать в руках учебный пистолет и сделать селфи на память смог каждый ребенок.

Под конец экскурсии дети с удовольствием поучаствовали в фото сессии на желто-синем милицейском мотоцикле.