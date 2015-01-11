На Южном Урале перекроют дороги из-за авторалли

17 февраля автомобильные трассы будут закрыты для всех видов транспорта в связи с проведением четвёртого этапа Кубка России ралли «Малахит — 2018» на территории Аргаяшского, Карабашского, Кыштымского районов и Озерска.

С 16 до 21 часа будет будет запрещен проезд на дорогах «Карабаш — Белое озеро — Косой мост» (с 19-го до 23 километра) и «Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты» (с 20-го до 27 километра), сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.

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