На выходных в Челябинской области существенно потеплеет

В Челябинской области существенно потеплеет в ближайшие выходные. В среднем днем температура воздуха не опустится ниже -6 градусов, в некоторых районах и вовсе будет -1.

В субботу и в воскресенье, 17 и 18 февраля, ночью по области ожидается — 12,-17, в низинах -20,-25 градусов. Днем потеплеет до -1,-6, в низинах будет прохладнее — до -10 градусов.

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