В Челябинской области 385 должностных лиц были привлечены к ответственности за различные нарушения в организации питания за 2017 год

В школах и детсадах Челябинской области не выполняют нормы питания по рыбе, творогу, овощам и фруктам.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, не выполнялись нормы питания по основным пищевым продуктам, нарушались сроки реализации продукции, технология приготовления пищи и не соответствие калорийности. В некоторые детсады поставлялась фальсифицированная готовая продукция (масло сливочное, молоко, сыр). В адрес производителей и поставщиков подготовлены предписания и приняты меры административного принуждения.

Рацион питания в школах составляется, исходя лишь из суммы, без учета физиологической потребности в основных белковых продуктах, отметили в Роспотребнадзоре. В школах не выполняются нормы питания по рыбе, творогу, овощам, фруктам и сокам. В рационе детей в детских садах отмечается дефицит творога, овощей, фруктов, соков. При этом нормы по основным белковым продуктам — мясопродукты, масло сливочное — выполняются.

В Челябинской области 975 общеобразовательных учреждений. В четырех школах Увельского и Каслинского районов питание школьников не организовано.

По данным статистики горячее питание получают 88% школьников области. Двухразовым питанием охвачено лишь 16,4% школьников Челябинской области. В Российской Федерации этот показатель выше в два с лишним раза — 38,9%. Наибольший охват горячим питанием в начальной школе (с 1 — 4 класс питаются в школьных столовых 96,4% учеников (в России- 99,1%), с 5−11 класс — 81,3% (РФ — 83%).

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