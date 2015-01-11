» В аэропорту Челябинска построят новый внутренний терминал

Строительство нового терминала внутрироссийских рейсов в аэропорту Челябинска начнется летом 2018 года.
Старые здания будут действовать до тех пор, пока первую очередь не запустят в эксплуатацию. Такое заявление сделал директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.
По его словам, новый внутрироссийский терминал будет представлять «абсолютно новое здание в новом месте». Расположится он слева от зала прилета внутренних авиалиний. Аэровокзал будет больше существующего: в нем найдется место для стоек самостоятельной регистрации на рейсы.
«После того, как мы переведем в новый аэровокзал все российские рейсы, начнется постепенный демонтаж существующих строений», — цитирует Конькова 74.ru.
Ожидается, что за полтора месяца проект первой очереди будет утвержден в Главгосэкспертизе. После этого начнутся поиски подрядчиков. Первый этап работ обойдется в 6,2 миллиарда рублей: 2,9 миллиарда выделит государство. Эти деньги уйдут на развитие аэродрома.
Строительство начнется летом 2018-го и завершится к саммиту ШОС в 2020 году. Стоит отметить, что к этому времени полностью достроить планируется лишь зал вылета внутренних авиалиний и часть аэродрома. Международный терминал откроет свои двери только в 2022 году.
http://www.uralinform.ru/
Ключевые теги: Аэропорт Челябинска, новый терминал.
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