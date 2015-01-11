» Масленичные сытые выходные!

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И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Масленичные сытые выходные!

Наступили масленичные сытые выходные! Мы призываем вас не сидеть дома, тем более, что в воздухе пахнет весной! Каждую неделю мы составляем для вас афишу самых ярких событий Озёрска, близлежащих населённых пунктов, а также Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны.

17 февраля с 10-00

СК «Дельфин»: открытое первенство Озерского городского округа по волейболу среди мужских команд первой группы. Игры будут проходить «по круговой», затем – по системе «крест- накрест».

10:00 КМО (г. Кыштым) – «Увильды» (г. Челябинск).

11:30 «Горняк» (г. Вишневогорск) – «Темп» (г. Озерск).

13:00 «ХСК» (г. Озерск) – «Космос» (г. Снежинск).

17 февраля с 11 до 21ч

Бильярдный клуб Баскервиль: парный турнир по «Пирамиде свободной».

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 14-00

Стадион «Труд»: сезон 2017-2018 Чемпионата Свердловской области по х-оккею с шайбой. На льду встречаются озёрский «Маяк-Гранит» и Титан(В.Салда)

Масленичные сытые выходные!

17 и 18 февраля 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь!»

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 18-15

Театр драмы и комедии «Наш дом»: театрально-танцевальное шоу «Воображариум»

Масленичные сытые выходные!

18 февраля 11 и 13-00

Театр кукол: «Курочка Ряба» 3+

Масленичные сытые выходные!

18 февраля 17-00

Театр кукол: Масленичный разгуляй для всей семьи

Масленичные сытые выходные!

18 февраля с 12 до 15ч

ПКиО: народные гуляния «Широкая Масленица»

Масленичные сытые выходные!

П.Татыш

17 февраля 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: семейная конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка дедушки!»

Масленичные сытые выходные!

Кыштым

17 и 18 февраля

Ралли «Малахит 2018»: Зрителям будет предоставлена возможность знакомства с экипажами и автомобилями. В соревновательный день своё мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют на трассе в районе Косого моста и Куватала. Экипажи выйдут на старт на специальных участках «Слюдорудник» и «Акакуль».

Внимание! В целях безопасности на время соревнований с 16 до 21 часов будет введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит – 2018»:

- от отметки «Карабаш-Белое озеро-Косой мост» (км 19+964) до отметки «Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты (км 20 + 176);

- от отметки «Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты (км 27 + 650) в сторону Куватала протяжённостью 7 км.

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 12-00

Городская площадь: Праздник «Широкая Масленица». В программе: выступление творческих коллективов, скоморошина, игровые площадки, спортивные состязания, традиционные народные забавы, ледяной столб, ярмарка, «сытные ряды», сжигание чучела.

СК «Провинция»

17 и 18 фвраля (В субботу заезды с 14-00, в воскресенье в 8-00)

Зимние соревнования по ездовому спорту «Вжух!» с участием собак самых разных пород!

Масленичные сытые выходные!

Челябинск

С 17 февраля

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора

Александрова: «Отражения и образы. Сергей Жатков. Фотография». «Отражения и образы» – это ретроспектива творчества челябинского фотографа, Сергея Жаткова. Жатков – один из немногих мастеров, который разрабатывает язык концептуального фото. Фотография для него важна, в первую очередь, как средство формулирования своего ощущения «фактуры времени», своего взгляда на мир. Автор работает в жанрах театральной, рекламной, художественной фотографии, используя художественные средства графического искусства.

Масленичные сытые выходные!

17 и 18 февраля

Творческий фестиваль «Ассорти» Hand Made. На выставке вас ждут текстильные игрушки, украшения из натуральных камней, перьев, бисера, натуральная косметика и мыло, вязаные игрушки, «вкусные» восковые свечи, букеты из игрушек и другое!

Масленичные сытые выходные!

17 февраля с 12-00

Хлеб да соль Вам гости дорогие!

В Городском саду им. А.С. Пушкина 17 февраля с 12-00 всех ждут на блины и зрелищ, говорят на всех хватит!

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 13-00

Челябинский зоопарк: детская Масленица! Проводы зимы с играми на ловкость, силу, меткость.

А еще покажут спектакль «Масленичные посиделки», будут петь частушки и песни, водить хороводы, а в конце праздничной программы обещают сжечь чучело зимы.

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 15-00

Библиотека им. Пушкина: Клуб ценителей творчества Михаила Задорнова. В память о Михаиле Задорнове в библиотеке им.А.С.Пушкина города Челябинска был создан клуб ценителей его творчества, любителей юмора и сатиры. Для этого и организуют субботние вечера с участием челябинских писателей, поэтов и артистов. Обещают устраивать просмотры фильмов, записей выступлений М. Задорнова с последующей дискуссией.

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 17-00

ЮУрГУ: «Курилка Гутенберга». Это некоммерческий образовательный проект. Цель проекта — популяризация знаний в обществе. В эту субботу гостей ждут 3 увлекательных лекции. Вы узнаете на что смотрят, видя рекламу, жители разных стран, зачем нужен и где уже применяется легкий жаропрочный бетон на основе алюмосиликатных сфер - изобретение одного из наших спикеров, а также, что изучает археология невидимого и чем питались люди бронзового века и был ли у них Макдональдс.

Масленичные сытые выходные!

18 февраля 9-00

Трасса 74: четвертый этап чемпионата Челябинской области по зимнему картингу. Участвуют любители картинга с 7 до 97 лет, но можно и просто поглазеть: подготовка начнется в 9:00, а старт соревнований в 11:00.

Масленичные сытые выходные!

18 февраля 16-00

ЦПКиО им. Гагарина: вечер на катке «Всем сердцем...»

Масленичные сытые выходные!

Екатеринбург

17 февраля 14-00

Масленица в Литературном квартале:

это музыкальное путешествие по народным традициям с зимними забавами, перетягиванием каната, ленточной каруселью, снежками и, конечно, сжиганием чучела. Герои праздника — Масленица, Петрушка и бабка Нюра — артисты театра «Шарманка».

Масленичные сытые выходные!

17 февраля 17-00

ДИВС: состоится матч плэй офф чемпионата России по волейболу: наша «Уралочка-НТМК» встретится с соперником из Подмосковья «Заречье-Одинцово». Свободный вход на матч. Для юных болельщиков — аква грим и анимация.

17 февраля 19-00

ДК Железнодорожников: рок-опера «Парфюмер». Единственная в мире музыкальная версия знаменитого романа, которую одобрил сам автор.

Игорь Демарин стал единственным человеком в мире, получившим права на музыкальное воплощение трагедии человека, отвергнутого небом ещё при рождении. Чудовища, которому доверены секреты тончайшей чувственности и красоты!

18 февраля 11-30

Детская филармония: «Широкая Масленица». Оркестр народных инструментов Детской филармонии знакомит с традициями русской Масляницы. Забавы, игры и потехи начнутся в фойе и продолжатся концертом на сцене Екатерининского зала. Обработки народных мелодий, виртуозные соло, русские песни в исполнении юных артистов оркестра никого не оставят равнодушным.

18 февраля 18-00

Парк им.В.В.Маяковского: народное гуляние «Широкая масленица».

Александра Лебедева.

Ключевые теги: Афиша, Масленица.

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