Наступили масленичные сытые выходные! Мы призываем вас не сидеть дома, тем более, что в воздухе пахнет весной! Каждую неделю мы составляем для вас афишу самых ярких событий Озёрска, близлежащих населённых пунктов, а также Челябинска и Екатеринбурга!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны.

17 февраля с 10-00

СК «Дельфин»: открытое первенство Озерского городского округа по волейболу среди мужских команд первой группы. Игры будут проходить «по круговой», затем – по системе «крест- накрест».

10:00 КМО (г. Кыштым) – «Увильды» (г. Челябинск).

11:30 «Горняк» (г. Вишневогорск) – «Темп» (г. Озерск).

13:00 «ХСК» (г. Озерск) – «Космос» (г. Снежинск).

17 февраля с 11 до 21ч

Бильярдный клуб Баскервиль: парный турнир по «Пирамиде свободной».

17 февраля 14-00

Стадион «Труд»: сезон 2017-2018 Чемпионата Свердловской области по х-оккею с шайбой. На льду встречаются озёрский «Маяк-Гранит» и Титан(В.Салда)

17 и 18 февраля 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь!»

17 февраля 18-15

Театр драмы и комедии «Наш дом»: театрально-танцевальное шоу «Воображариум»

18 февраля 11 и 13-00

Театр кукол: «Курочка Ряба» 3+

18 февраля 17-00

Театр кукол: Масленичный разгуляй для всей семьи

18 февраля с 12 до 15ч

ПКиО: народные гуляния «Широкая Масленица»

П.Татыш

17 февраля 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: семейная конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка дедушки!»

Кыштым

17 и 18 февраля

Ралли «Малахит 2018»: Зрителям будет предоставлена возможность знакомства с экипажами и автомобилями. В соревновательный день своё мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют на трассе в районе Косого моста и Куватала. Экипажи выйдут на старт на специальных участках «Слюдорудник» и «Акакуль».

Внимание! В целях безопасности на время соревнований с 16 до 21 часов будет введено временное ограничение транспорта на участках дорог областного значения по маршруту ралли «Малахит – 2018»:

- от отметки «Карабаш-Белое озеро-Косой мост» (км 19+964) до отметки «Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты (км 20 + 176);

- от отметки «Кыштым- Слюдорудник – Большие Егусты (км 27 + 650) в сторону Куватала протяжённостью 7 км.

17 февраля 12-00

Городская площадь: Праздник «Широкая Масленица». В программе: выступление творческих коллективов, скоморошина, игровые площадки, спортивные состязания, традиционные народные забавы, ледяной столб, ярмарка, «сытные ряды», сжигание чучела.

СК «Провинция»

17 и 18 фвраля (В субботу заезды с 14-00, в воскресенье в 8-00)

Зимние соревнования по ездовому спорту «Вжух!» с участием собак самых разных пород!

Челябинск

С 17 февраля

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал им. архитектора

Александрова: «Отражения и образы. Сергей Жатков. Фотография». «Отражения и образы» – это ретроспектива творчества челябинского фотографа, Сергея Жаткова. Жатков – один из немногих мастеров, который разрабатывает язык концептуального фото. Фотография для него важна, в первую очередь, как средство формулирования своего ощущения «фактуры времени», своего взгляда на мир. Автор работает в жанрах театральной, рекламной, художественной фотографии, используя художественные средства графического искусства.

17 и 18 февраля

Творческий фестиваль «Ассорти» Hand Made. На выставке вас ждут текстильные игрушки, украшения из натуральных камней, перьев, бисера, натуральная косметика и мыло, вязаные игрушки, «вкусные» восковые свечи, букеты из игрушек и другое!

17 февраля с 12-00

Хлеб да соль Вам гости дорогие!

В Городском саду им. А.С. Пушкина 17 февраля с 12-00 всех ждут на блины и зрелищ, говорят на всех хватит!

17 февраля 13-00

Челябинский зоопарк: детская Масленица! Проводы зимы с играми на ловкость, силу, меткость.

А еще покажут спектакль «Масленичные посиделки», будут петь частушки и песни, водить хороводы, а в конце праздничной программы обещают сжечь чучело зимы.

17 февраля 15-00

Библиотека им. Пушкина: Клуб ценителей творчества Михаила Задорнова. В память о Михаиле Задорнове в библиотеке им.А.С.Пушкина города Челябинска был создан клуб ценителей его творчества, любителей юмора и сатиры. Для этого и организуют субботние вечера с участием челябинских писателей, поэтов и артистов. Обещают устраивать просмотры фильмов, записей выступлений М. Задорнова с последующей дискуссией.

17 февраля 17-00

ЮУрГУ: «Курилка Гутенберга». Это некоммерческий образовательный проект. Цель проекта — популяризация знаний в обществе. В эту субботу гостей ждут 3 увлекательных лекции. Вы узнаете на что смотрят, видя рекламу, жители разных стран, зачем нужен и где уже применяется легкий жаропрочный бетон на основе алюмосиликатных сфер - изобретение одного из наших спикеров, а также, что изучает археология невидимого и чем питались люди бронзового века и был ли у них Макдональдс.

18 февраля 9-00

Трасса 74: четвертый этап чемпионата Челябинской области по зимнему картингу. Участвуют любители картинга с 7 до 97 лет, но можно и просто поглазеть: подготовка начнется в 9:00, а старт соревнований в 11:00.

18 февраля 16-00

ЦПКиО им. Гагарина: вечер на катке «Всем сердцем...»

Екатеринбург

17 февраля 14-00

Масленица в Литературном квартале:

это музыкальное путешествие по народным традициям с зимними забавами, перетягиванием каната, ленточной каруселью, снежками и, конечно, сжиганием чучела. Герои праздника — Масленица, Петрушка и бабка Нюра — артисты театра «Шарманка».

17 февраля 17-00

ДИВС: состоится матч плэй офф чемпионата России по волейболу: наша «Уралочка-НТМК» встретится с соперником из Подмосковья «Заречье-Одинцово». Свободный вход на матч. Для юных болельщиков — аква грим и анимация.

17 февраля 19-00

ДК Железнодорожников: рок-опера «Парфюмер». Единственная в мире музыкальная версия знаменитого романа, которую одобрил сам автор.

Игорь Демарин стал единственным человеком в мире, получившим права на музыкальное воплощение трагедии человека, отвергнутого небом ещё при рождении. Чудовища, которому доверены секреты тончайшей чувственности и красоты!

18 февраля 11-30

Детская филармония: «Широкая Масленица». Оркестр народных инструментов Детской филармонии знакомит с традициями русской Масляницы. Забавы, игры и потехи начнутся в фойе и продолжатся концертом на сцене Екатерининского зала. Обработки народных мелодий, виртуозные соло, русские песни в исполнении юных артистов оркестра никого не оставят равнодушным.

18 февраля 18-00

Парк им.В.В.Маяковского: народное гуляние «Широкая масленица».

Александра Лебедева.