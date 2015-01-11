В Челябинской области исполняется 25 лет поисково-спасательной службе.

В воскресенье, 18 февраля, отметила свое 25-летие поисково-спасательная служба Челябинской области, которая была основана в этот день в 1993 году.

За время своей работы специалисты ведомства совершили более 43 тысяч выездов, а число спасенных жизней перевалило за 10 тысяч.

Миллиарды на иностранных счетах: зачем Грудинин обманывает ЦИК

В понедельник ЦИК вновь заявил о том, что олигарх и кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин до сих пор не предоставил справку о закрытии счетов в Швейцарском банке, которые ранее не были задекларированы.

Как отмечается, первоначально личный состав службы составлял всего 20 человек. За годы своей службы сотрудники организации неоднократно получали почетные государственные награды за качественно проделанную работу в множестве различных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее штат ведомства существенно расширен, в нем также создано кинологическое отделение, в котором действуют три расчета. Кроме того, сотрудники поисково-спасательной службы часто проводят педагогические уроки с учащимися общеобразовательных учреждений.

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