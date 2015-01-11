» Ищем очевидцев ДТП в феврале

ГИБДД ищет очевидцев происшествий.

В период времени с 16:15 часов 08.02.2018 года по 09:20 часов 09.02.2018 года, на дворовой территории дома №23 по б. Луначарского в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Ниссан Джук», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 21:00 по 22:00 часов 10.02.2018 года, на дворовой территории дома №50 по ул. Дзержинского в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Хендэ i30», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

10.02.2018 года в 05:25 часов на дворовой территории дома №30 по ул. Блюхера в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Лада Веста», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 17:00 часов 09.02.2018 года по 11:30 часов 12.02.2018 года, на дворовой территории дома №23 по б. Луначарского в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Киа Рио», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 11:00 по 21:50 часов 15.02.2018 года, на дворовой территории дома №42 по ул. Музрукова в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно марки «Тойота Камри» черного цвета, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Мицубиси Ланкер», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. На автомобиле «Тойота» должна быть повреждена передняя правая часть.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).