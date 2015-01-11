Праздник получился по-семейному дружным и веселым

Более 70 жителей улицы Семенова вместе отметили прошедшую Масленицу - с блинами, конкурсами и концертом. Главным распорядителем праздника выступил депутат Озерского городского округа по избирательному округу № 17 Виталий Вельке.

Наряду с блинами главным блюдом здесь стали ароматные пряники ручной работы и горячий чай, приготовленный в большом самоваре прямо тут же, в одном из дворов. Центр культуры и досуга молодежи "Мир" позаботился о развлекательной части мероприятия: конкурсы и концерт сделали общение во дворе ярким и веселым.

Особенно много на празднике, названном "Широкая Масленица", собралось детей, что особенно приятно, ведь в первую очередь мероприятие было организовано именно для них.

- Я всегда с большим удовольствием поддерживаю любую добрую инициативу, которая исходит от самих жителей округа, — рассказал Виталий Вельке. — Радует, что люди не только учатся сообща решать какие-то проблемы, но и вместе дружно отмечают праздники. И один из таких любимых праздников – это Масленица. Игры, конкурсы, песни создают отличное настроение. Сегодня вместе погуляем – завтра вместе поработаем. И это – абсолютно правильно!

Расходясь по домам и унося с собой частицу хорошего настроения, люди с удовольствием отзывались о чудесно проведенном времени и выражали надежду на новую встречу.

Содействие в проведении Масленицы Центру культуры и досуга молодежи "Мир" оказали волонтеры "СМИК"(ДТДиМ), сотрудники УК ООО «ЖЭК-4».

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