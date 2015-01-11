«Работа, доступная всем»: в 2018 году в Челябинской области пройдет 800 ярмарок вакансий

В 2018 году в городах Челябинской области пройдет 800 мероприятий по трудоустройству инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, — об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило Главное управление по труду и занятости населения региона.

В частности, в центрах занятости населения пройдут совещания «Клуба кадровиков». Жители Челябинской области посетят специализированные ярмарки и мини-ярмарки вакансий. Работодатели, соискатели и специалисты центров занятости населения соберутся за круглыми столами по различным темам. Помимо этого, с 19 по 27 февраля специалисты служб занятости Южноуральска, Кыштыма, Катав-Ивановска и Аргаяшского района ответят на вопросы по телефонам «горячей линии».

За время проведения информационной компании в 2017 году прошло более 1 тыс. мероприятий с участием представителей администраций муниципальных образований, работодателей. Специалистами служб занятости было оказано более 31 тыс. консультаций для граждан и работодателей.

Всего в рамках информационной кампании 2018 года в Челябинской области запланировано более 900 мероприятий.

Подробный план мероприятий кампании можно посмотреть на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

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