Южноуральская студентка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

Студентка Южно-Уральского госуниверситета Анна Нечаевская в составе женской команды лыжниц завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Девушка выступала в лыжной эстафете на 5 км. Эта медаль стала первой для России в женской лыжной эстафете за последние 12 лет.

Наши девушки преодолели дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды. Золото завоевали норвежки, а серебро досталось шведкам.

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