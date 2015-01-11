Южноуральская студентка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

Студентка Южно-Уральского госуниверситета Анна Нечаевская в составе женской команды лыжниц завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
Девушка выступала в лыжной эстафете на 5 км. Эта медаль стала первой для России в женской лыжной эстафете за последние 12 лет.
Наши девушки преодолели дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды. Золото завоевали норвежки, а серебро досталось шведкам.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Олимпиада 2018, лыжи, достижения.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать