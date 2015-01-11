Челябинск примет финал всероссийской зимней Универсиады

Финал соревнований V всероссийской зимней Универсиады пройдёт в Челябинске с 20 по 24 февраля, сообщают в региональном министерстве спорта.

Площадкой для состязаний по конькобежному спорту станет ледовый дворец «Уральская молния». Соревнования состоятся на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, также в программе есть масс-старт на 16 кругов и командные забеги. Южный Урал на Универсиаде представят восемь студентов Уральского государственного университета физической культуры.

Всего на старты выйдут более 200 спортсменов из 18 городов России. Победители получат путёвки на XXIX всемирную зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске.

http://www.chel.aif.ru