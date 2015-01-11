Индекс промпроизводства в Челябинской области вырос почти на 15%

Сегодня на традиционном аппаратном совещании губернатора Челябинской области подвели итоги поездки делегации на Российский инвестиционный форум в Сочи и итоги работы за прошлый месяц.

Напомним, что 15 и 16 февраля в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. Делегация Челябинской области принимала участие в мероприятиях на протяжении всех двух дней форума. Прошел ряд деловых встреч и заседаний. Поездка представителей Южного Урала в Сочи стала достаточно плодотворной. Так, было подписано соглашение с Фондом развития моногородов и ООО «Торговый дом «КейЭсПи» о реализации на территории Верхнего Уфалея инвестиционного проекта по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Также подписанием меморандума о сотрудничестве завершилась встреча губернатора Бориса Дубровского с представителями Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив. Кроме того, было подписано соглашение между правительством области, Группой ЧТПЗ и ГК «РОСАТОМ», и теперь в Озерске появится крытая ледовая арена «Высота».

Итоги работы делегации региона на форуме будут проанализированы и по реализации каждого достигнутого соглашения будет составлен протокол поручений и «дорожная карта».

Также на этом аппаратном совещании об итогах работы за январь 2018 года доложил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. По данным ведомства, за прошлый месяц индекс промышленного производства вырос на 14,9%. На 107% показала рост добывающая промышленность, более 117% – обрабатывающее производство. Рост в металлургии составил более 13%, в легкой промышленности – рост более 20%.

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