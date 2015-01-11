» Прокуратура нашла 442 нарушения расходования бюджета в Челябинской области‍

Прокуратура в 2017 году выявила 442 нарушения расходования бюджетных средств в Челябинской области, которые удалось пресечь с помощью мер прокурорского реагирования.

Речь идет о средствах, которые были выделены на реализацию государственных и муниципальных программ социальной направленности, а также мероприятия, которые обеспечивают устойчивое развитие экономики и социальную стабильность.

Специалисты надзорного ведомства опротестовали 61 незаконный правовой акт, направив в суды 65 заявлений. Также они внесли 118 представлений об устранении выявленных нарушений закона и привлекли к дисциплинарной ответственности 58 лиц, к административной ответственности – 5. Еще 8 лиц были предупреждены о недопустимости нарушений закона.

По направленным материалам было возбуждено 7 уголовных дел в бюджетной сфере. Также по постановлениям прокуроров возбуждались уголовные дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Они были связаны с незаконным получением социальных выплат, начислением заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также предъявлением к оплате работ, которые фактически не были выполнены.

«Выявляемые нарушения в основном касались ненадлежащего формирования бюджетов, государственных и муниципальных программ, отсутствия их финансирования, осуществления незаконных заимствований, сверхлимитного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, их хищений», – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наиболее серьезные недочеты прокуратура выявила в Миассе, Челябинске, Озерске и Кусинском районе Челябинской области.

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