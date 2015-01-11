Уволен директор интерната, где дети подвергались сексуальному насилию

Директор коррекционной школы-интерната в Челябинской области, где несколько воспитанников подвергались сексуальному насилию, уволен с занимаемой должности.

Соответствующее решение принято главой района, где находится социальное учреждения.

Других кадровых решений пока не принято. Власти обязаны дождаться окончания расследования уголовного дела и выводов следствия и суда.

Как уже сообщало агентство, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера в отношении семи детей было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Прокуратура выявила ряд нарушений.

Как уточнил агентству информированный источник, школа-интернат – муниципальное учреждение, выполняющее переданные государственные полномочия. Вся методология и контрольные функции находятся в ведении министерства социальных отношений. Юридически местная власть принимает решение о назначении и принятии на руководящие должности в детских домах, интернатах муниципального района. Де-факто согласование проходит с министерством.

В настоящий момент в школе-интернате проходят сразу несколько проверок различных структур. В частности, в интернат приезжала межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области. Свою проверку организовало и министерство социальных отношений, аппарат уполномоченного по правам человека, прокуратура. Но в интересах детей до окончания следствия комментарии по этому делу очень ограничены.

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