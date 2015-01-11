» Продолжение следует: Челябинка требует 10 миллионов за подмену ее в роддоме и воспитание в неродной семье

Екатерина Туганова, которую более 30 лет назад подменили в роддоме Челябинска, и она воспитывалась в неродной семье, подала иск в суд на компенсацию морального вреда.

Как сообщила консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова, предварительное заседание по рассмотрению иска Екатерины Тугановой состоится 22 февраля.

Молодая женщина, которую в 1987 году подменили в роддоме, в иске заявила, что после анализа ДНК она узнала, что воспитывалась в семье не родных родителей Тугановых. Тем самым ей были причинены нравственные и моральные страдания.

Кроме того, она отмечает, что имеет право на имя, семью и воспитание родными родителями. Эти ее права были нарушены. Кроме того, страдания ей доставили и переживания о Люции, которая, как выяснилось, была родной дочерью Тугановых, но воспитывалась в неблагополучной семье Тулигеновых. Глава семейства подозревал жену в измене с соседом и убил за это мужчину. Главу семьи посадили в тюрьму, а мать начала пить и ее лишили родительских прав. Девочку отдали в детский дом. Она стала инвалидом по слуху.

Зоя Туганова подала в суд о возмещении морального вреда в сумме 10 миллионов рублей. На эти деньги она планировала приобрести жилье для своей дочери Люции, которая сейчас со своими тремя детьми вынуждены существовать в непригодном для проживания доме неродных родителей. Но суд принял решение о выплате лишь одного миллиона рублей.

Теперь в суд иск подала Екатерина Туганова. Она требует от областного перинатального центра, Минфина и Минздрава России компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

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