» Все детдома Южного Урала проверит комиссия из Москвы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направляет в Челябинскую область спецкомиссию.

Проверяющим из Москвы предстоит дать свою оценку жуткой ситуации в одном из интернатов под Челябинском, где, по данным следственного комитета, совершались преступления против половой неприкосновенности детей. Кроме того, будут проверены все учреждения для сирот в регионе. Специалистам важно понять, насколько вскрытые проблемы носят системный характер.

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