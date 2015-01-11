» Все детдома Южного Урала проверит комиссия из Москвы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направляет в Челябинскую область спецкомиссию.
Проверяющим из Москвы предстоит дать свою оценку жуткой ситуации в одном из интернатов под Челябинском, где, по данным следственного комитета, совершались преступления против половой неприкосновенности детей. Кроме того, будут проверены все учреждения для сирот в регионе. Специалистам важно понять, насколько вскрытые проблемы носят системный характер.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: омбудсмен, визит, Южный Урал.
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