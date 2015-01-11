«Территория бизнеса» объединит все меры господдержки предпринимателей

Сделать механизм поддержки малого и среднего бизнеса более понятным и простым накануне потребовал губернатор. Борис Дубровский поразился количеству всевозможных структур, которые этим занимаются. И даже заявил, что от них у него двоится в глазах.

Министр экономразвития Сергей Смольников рассказывает о поддержке бизнесменов. Перечисляет фонды, центры и школы, которые помогают предпринимателям. В общей сложности десятки организаций, на них из бюджета тратят почти 40 миллионов рублей. Губернатор сразу останавливает. Разве можно разобраться в такой запутанной системе? И не дублируют ли друг друга эти центры?

“Столько уже у нас возникло этих названий, что они у меня уже двоятся. Думаю, может, есть какие-то лекарства, чтобы пить и запоминать”, – говорит Борис Дубровский.

Впрочем, беспокоиться не стоит. Все меры господдержки уже объединили в одном месте и под общим брендом. Сегодня это “Территория бизнеса”. Работает она в режиме одного окна. Прийти можно с одной идеей, а все остальное подскажут и сделают опытные экономисты, инженеры и технологи.

“Кто угодно. Он приходит туда со своей уникальной ситуацией. Он решил открыть бизнес или решил инвестировать, или захотел расширяться. Под его конкретный запрос предлагаются конкретные узкие специалисты. Из всех перечисленных институтов развития”, – отмечает Сергей Смольников, министр экономического развития Челябинской области.

Поддержкой только за последние полгода успели воспользоваться пять тысяч бизнесменов. И это не предел. К тому же в этом году правительство планирует выдать 200 кредитов по миллиону рублей. С выгодной ставкой – 7,7 процентов. Пакет документов специально упростили до минимума. И обещают, что проверки займут чуть больше недели.

https://www.cheltv.ru