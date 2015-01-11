«СтройГаранту» вновь не удалось отбить дома в Заозёрном

Арбитражным судом Челябинской области рассмотрен очередной иск ООО «СтройГарант» по поводу двух «спорных» многоквартирных домов в озёрском микрорайоне Заозёрный. На этот раз ответчиком управляющей компании депутата Озёрского Собрания Александра Откупщикова выступило Главное Управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Напомним, месяцем ранее апелляционная инстанция оставила в силе судебное решение от 2016 года о взыскании со «СтройГаранта» 850 тысяч рублей, незаконно взысканных с жильцов «проблемных» домов. Руководитель «СтройГаранта» считал, что два дома в Заозёрном обслуживает именно его компания, однако суд установил, что, в соответствии с решением собрания жильцов, управляющей компанией является ООО «Система».

На прошедшем судебном заседании представители «СтройГаранта» просили исключить из реестра лицензий Челябинской области многоквартирные жилые дома, включенные за обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, мкр. Заозерный, д.7, д. 10 , и включить в реестр лицензий Челябинской области указанные жилые дома за обществом с ограниченной ответственностью «СтройГарант». То есть, компания Откупщикова фактически решила начать разбирательство с «Системой» с самого начала. Аргументы «СтройГаранта» остались прежними: наличие решения собрания жильцов, принятого в середине декабря 2014 года, и документов, свидетельствующих о фактическом исполнении договоров на обслуживание жилфонда.

Однако и на этот раз суд не нашёл оснований для удовлетворения иска УК «СтройГарант» и напомнил истцу, что ООО УК «Система» был предоставлен протокол общего собрания собственников более поздней даты (31.12.2014), на момент рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр лицензий не отмененный в судебном порядке. Также Арбитраж учёл, что судами различных инстанций установлено, что ООО УК «Система» является управляющей компанией двух многоквартирных домов в Заозёрном, а оспариваемый «СтройГарантом» протокол от 31.12.2014 в установленном порядке недействительным не признан.

Несмотря на безуспешность продолжительных попыток управляющей компании депутата Откупщикова отстоять дома в Заозёрном, Арбитражный суд оставил за ней право обжаловать своё решение в апелляционной инстанции.

Озёрск.ру