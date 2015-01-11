» В администрации состоялась встреча с бывшими работниками МСУ-71

В рамках процедуры о банкротстве предприятия представитель конкурсного управляющего провёл первую встречу с коллективом. На встрече присутствовали заместитель главы округа Ольга Уланова и начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.

Следует отметить, что «МСУ-71» было создано в 1947 году и вело работы на объектах ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске и ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Забабахина» в Снежинске. С 2016 года предприятие испытывало серьёзные финансовые затруднения, производственная деятельность не осуществлялась, по истечению срока срочного трудового договора работники предприятия были уволены. 16 декабря 2016 года уволился директор предприятия Олег Авдеев, была начата процедура наблюдения (процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника). В настоящее время 150 человек ждут выплаты задолженности по заработной плате и денежных компенсаций.

16 февраля при содействии администрации округа представитель конкурсного управляющего Максим Березенец (г. Челябинск) провёл первую встречу, на которую пришли порядка шестидесяти бывших работников МСУ -71. На встрече присутствовали заместитель главы округа Ольга Уланова и начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.

– Основная цель встречи – собрать сведения о документах, подтверждающих трудовые взаимоотношения бывших работников с этим предприятием, чтобы в дальнейшем получить объективную картину по количеству работников и по объёму задолженности, которая перед ними образовалась, – прокомментировал цель встречи Максим Березенец.

– Сложность заключается в том, что сейчас данные разрознены. Часть документов находится у судебных приставов, поскольку процедура наблюдения длится уже более года, часть документов, которые мы также обязаны принять во внимание – на руках у самих работников, часть первичной информации, электронные данные, хранятся на предприятии. Необходимо всю информацию объединить и в дальнейшем вести корректный учёт.

По данным Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №3 г. Кыштыма по состоянию на 1 октября 2017 года задолженность МСУ-71 перед бюджетом составила 9 млн рублей. Задолженность перед внебюджетными фондами составила 1 млн рублей.

Как пояснил представитель конкурсного управляющего, в настоящее время идёт передача имущества предприятия, затем будет проведена его инвентаризация и оценка денежной стоимости, которая станет основанием для проведения торгов:

– Процедура торгов подразумевает несколько этапов в зависимости от того, насколько эффективно будет идти реализация имущества. Прогнозировать ситуацию сейчас сложно, поскольку не понятно насколько это имущество будет ликвидным.

– Эта встреча была организована при содействии администрации округа для того, чтобы бывшие работники предприятия прежде всего из первых уст получили информацию о текущем положении дел, – подчеркнула заместитель главы округа Ольга Уланова. – На декабрь 2017 года задолженность перед работниками по заработной плате составляла 18,7 млн рублей. Бывшие работники МСУ-71 - это жители нашего округа, у них у всех семьи и дети, у многих из них заблокированы карт - счета, поскольку люди брали кредиты, и в итоге различные финансовые обязательства оказались не исполненными. Наша задача – оказать им содействие, помочь в решении организационных вопросов, чтобы люди получили те деньги, которые им положены по закону. Также мы стараемся поддерживать постоянную связь с коллективом через представителя бывших работников, Наталью Яшину. Сегодня была оказана помощь при сборе сведений о документах, надеемся, что представитель конкурсного управляющего продолжит эту работу.

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