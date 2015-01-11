23 февраля на ГЛК «Егоза»!

Всем защитникам отечества большой и снежный привет!
Поздравляем Вас с наступающим праздником и приглашаем встретить его на склонах горы Егоза!
Все три дня, 23, 24 и 25, мы работаем для вас с 10:00 до 21:00 (главный подъемник до 17:30).
И все три для вашего настроения - музыкальное сопровождение от DJ Sergey Zakharov (г. Екатеринбург)
А непосредственно в сам праздник - 23.02. с 14:00 до 16:00 - развлекательная программа для всей семьи с призами от "Егозы" и наших партнеров.
GO на гору!
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