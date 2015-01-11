Владимир Бурматов: В регионе сложилась эффективная команда.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил перед Законодательным Собранием региона, озвучив целый ряд проблем, которые удалось решить благодаря эффективному взаимодействию региональной власти и депутатов Госдумы. Мы второй год подряд добиваемся выделения рекордного финансирования из федерального бюджета на благоустройство городов Челябинской области. Губернатор плюсом к этому выделяет региональные средства, в результате чего их совокупный объём превышает 1 млрд рублей, что позволит в этом году отремонтировать сотни дворов в территориях региона, реконструировать парки и общественные пространства. Вместе с региональной властью мы решаем проблему обманутых дольщиков. Губернатор прикладывает усилия для этого, мы приняли федеральный закон о создании фонда, из которого будут выплачиваться компенсации обманутым дольщикам. Этот закон также направлен на решение данной проблемы. В результате 2018 году будет введено 20 проблемных многоквартирных жилых домов, квартиры получат 4415 проблемных дольщиков. И, конечно же, совместными усилиями был продвинут и ускоренно принят федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития, который позволил закрытым городам Озерску и Снежинску получить статус ТОСЭР и претендовать на то, чтобы в города пришли новые предприятия - резиденты и были инвестированы миллиарды рублей. По оценкам Минэкономразвития России, создание ТОСЭР в Снжинске обеспечит привлечение 5 млдр. рублей инвестиций и создание 900 рабочих мест, а в Озерск будет привлечено 8,5 млрд. рублей и создана 1 тысяча рабочих мест. Сегодняшнее послание Губернатора показало, что связка между федеральной властью и депутатами Госдумы работает эффективно и дает конкретные результаты"

Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы