Дубровский открыл «Народный дом» в Кыштыме

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл в Кыштыме «Народный дом» — объект культурного наследия регионального значения — после капитального ремонта.

«Понимаю, на сколько это важно для жителей Кыштыма, потому что поддержкой малых городов мы и сохраняем традиции, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Надеюсь, что “Народный дом” будет центром притяжения, центром культуры всего города».

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения началась в 2007 году. В 2008 году объект законсервировали. На тот момент степень его готовности достигала более 60%. После шестилетнего перерыва — в 2014 году — по решению Бориса Дубровского восстановительные работы возобновились. Из региональной казны на эти цели было направлено 8 миллионов рублей. На эти деньги были завершены внутренние ремонтные работы.

В июне 2017 года Борис Дубровский принял решение о направлении еще 45 миллионов рублей в рамках реализации приоритетных социально значимых программ. Был проведен ремонт фасада, реконструкция сцены, энергоснабжение здания, приобретена новая мебель, театральные кресла, современное звуковое и световое оборудование, «одежда» сцены. Смонтирована новая хрустальная люстра диаметром 2,2 метра и высотой 1,5 метра. В день выборов Президента России, 18 марта, в Народном доме состоится большой концерт на избирательном участке, который переедет сюда из медколледжа. В Народный дом вернутся и многочисленные творческие коллективы.

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