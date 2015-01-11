» Пиёзли катлама, или Ташкент — город хлебный

Совсем не зря в умах прочно прижилось и стало афоризмом название старого фильма «Ташкент – город хлебный». К хлебу отношение у узбеков священное. Это не только еда, но и почетное угощение. В Узбекистане великое множество самых разных видов лепешек – узбекского хлеба нон. При этом в каждой области свои рецепты и секреты, в каждом кишлаке что-то свое. Я, прожив в Узбекистане определенное время жизни, не возьму на себя смелость утверждать, что попробовал даже половину видов из всего этого разнообразия.

Вот, например, катлама – слоеная жареная лепешка. Она бывает двух видов: с наполнением и без. В качестве наполнителя используется, например, зелень или лук. Вот сегодня я и буду делать пиёзли катлама – катламу с луком. Для этого возьму:

для теста:

450 г муки

250 г воды

1 ч.л. соли

150 г сливочного масла

для начинки:

1 небольшую луковицу

0,5 ч.л. зиры

черного молотого перца по вкусу.

Вот так просто и незатейливо. В воде растворю соль и всыплю в нее муку. Замешу тесто и буду месить его 10 минут, хорошо работая руками и кулаками. Затем положу в полиэтиленовый пакет и оставлю расстаиваться 30 минут.

В это время приготовлю начинку. Тонко порежу лук полукольцами, всыплю пол чайной ложки молотой зиры, черного перца и перемешаю. Пока пусть постоит.

Вот прошло полчаса, и я начинаю раскатывать тесто в очень тонкий круг. Большой и тонкий – толщиной 1-1,5 мм.

Раскатав, хорошо промазываю одну сторону круга размякшим сливочным маслом. Щедро промазываю. Можно его растопить, а можно промазать маргарином или растительным маслом, но… для себя же делаем.

Теперь по кругу распределяю лук.

И начинаю насколько можно плотнее скатывать тесто в трубочку.

Трубочку укладываю на тарелку в спираль, накрываю пленкой, чтобы не сохла, и ставлю в холодильник на 3 часа.

По истечении 3 часов достаю трубочку и делю ее на шесть частей. Каждую часть ставлю вертикально и сплющиваю, делая таким образом заготовки для катламы. Да, лучше всего рабочую поверхность стола чуток смазать маслом. Ну, или на крайний случай присыпать мукой, чтобы не липло.

Теперь не толсто и не тонко (2-3 мм) раскатываю лепешку не более диаметра сковороды.

Ставлю сковороду на средний огонь, разогреваю, слегка смазываю маслом (если сковорода с антипригарным покрытием, то и не надо) и выкладываю первую катламу. Накрываю крышкой и жарю 2-3 минуты до золотистого цвета. Затем переворачиваю, снова накрываю и еще 2-3 минуты. Готово. И так все лепешки.

Кушать можно горячими, вкусные и приятно хрустят. И холодными, но хруста уже не будет.