» Озерские атомщики продлевают срок хранения овощей

Атомщики из Озерска с помощью радиации, похоже, научились продлевать срок хранения овощей. Эксперимент проводят на картофеле.

Казалось бы, реакторный завод и картофель – вещи не совместимые, однако не для озерских атомщиков. Они уверены: облучение корнеплода может в разы увеличить его срок хранения. Показывают промежуточные результаты эксперимента: вот картофель, который хранился без обработки, а этот – подвергся воздействию радиации. Разница очевидна.

“При стерилизации уничтожаются все микроорганизмы, при этом нет загрязнения радиоактивного и нет свойств радиоактивных”, – отмечает Сергей Шампаров, инженер-технолог реакторного завода.

Чудо-технологию здесь называют “холодной стерилизацией”. Ее применяют при обработке медицинских приборов и перчаток. На очереди овощи. Картофель помещают в своеобразные бидоны с тяжелой и толстой крышкой, потом погружают в бассейн с кобальтовыми блоками. Они-то и меняют свойства корнеплода.

Холодная стерилизация – совместный эксперимент регионального Минсельхоза и предприятия “Маяк”. Такой прибор для обработки в стране пока один. Однако, рассказывают на реакторном заводе, в мире эта технология применяется давно. Например, в США первый эксперименты провели еще в начале 60-х годов. А сейчас так стерилизуют практически все овощи и зерно.

“На сегодняшний день можно говорить, что это абсолютно безопасно. И методом дезинфекции обрабатываются не только семена различных культур, но и пищевые продукты. Особенно это распространено в США, Канаде и Китае”, – говорит Александр Раевский, заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области.

Теперь облученный картофель будет храниться под надзором ученых в южноуральском сельскохозяйственном НИИ. А на заводе готовятся стерилизовать партию бананов. Что покажут лабораторные исследования, станет известно в марте.

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