Информация от «Поисково-спасательной службы Озерского городского округа»

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует! В соответствии с Федеральным законом РФ

"О пожарной безопасности " № 69 - ФЗ граждане обязаны:

1. соблюдать требования пожарной безопасности;

2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;

3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

6. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

7. предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.