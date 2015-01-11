Информация от «Поисково-спасательной службы Озерского городского округа»

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует! В соответствии с Федеральным законом РФ
"О пожарной безопасности " № 69 - ФЗ граждане обязаны:
1. соблюдать требования пожарной безопасности;
2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6. выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
7. предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Ключевые теги: ПСС ОГО, памятка для населения.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать