Челябинцам пообещали насыщенную хоккейную весну

После Олимпиады челябинцев ждет яркая хоккейная весна – состоятся завершающие игры регулярного чемпионата, стартует плей-офф Молодежной хоккейной лиги, затем начнется юниорский чемпионат мира.

В КХЛ состоятся завершающие игры регулярного чемпионата, которые для Восточной конференции станут определяющими. Именно в эти дни станет ясно – кто с кем играет в плей-офф, и кто начинает борьбу за Кубок Гагарина на родной площадке. Команда и клуб усиленно готовятся к плей-ооф.

Кроме главной команды системы «Трактор», в марте стартует и плей-офф Молодежной хоккейной лиги, где борьбу за главный трофей – Кубок Харламова – начнут «Белые медведи». Они досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, и челябинской «молодежке» осталось сыграть четыре домашних матча. Сейчас команда на шестом месте и имеет все шансы подняться, а значит, начать игры «на вылет» на домашней арене.+

«За долгую олимпийскую паузу болельщики успели соскучиться по хоккею. Уверен, что обе команды покажут интереснейшие игры. Пропустить такое нельзя. Игрокам нужна поддержка болельщиков. Ждем всех на хоккее!», – подчеркнул директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Украшением хоккейной весны станет юниорский чемпионат мира. На Южный Урал приедут 10 сильнейших юниорских команд планеты: США, Финляндия, Россия, Швеция, Канада, Словакия, Чехия, Швейцария, Белоруссия и Франция. Команды будут распределены на две группы, каждая сборная проведет по четыре игры.

Напомним, сборная России по хоккею впервые в новейшей истории завоевала золото на Олимпиаде. Финальный матч против Германии завершился со счетом 4:3.

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