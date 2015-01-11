Челябинский парламентарий придумал, как бороться с нелегальными перевозчиками

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Андрей Самсонов выступил с законодательной инициативой — он предложил изменить региональный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Нововведения помогут Миндортрансу бороться с нелегальными перевозчиками, работающими на автобусных маршрутах под видом «заказных» перевозок.

«Существует понятие “заказные перевозки”, но у таких перевозчиков есть конкретная цель — доставить людей на экскурсию, мероприятие, а не просто из города в город. К сожалению, у нас появились грубые нарушения в этой сфере. Под видом “заказных” на регулярный маршрут выходят нелегальные перевозчики, которые демпингуют, в результате они могут разрушить маршрутную сеть регулярных перевозок. Изменения в областной закон позволят эффективно защитить легальных и законопослушных перевозчиков», — сообщил Андрей Самсонов.

В федеральное законодательство в декабре 2017 года были внесены изменения, которые предоставили субъекту РФ право устанавливать места посадки и высадки пассажиров при заказной перевозке. Появилось и ограничение — не более трех раз в месяц. После внесения изменений в региональное законодательство контролировать и применять штрафные санкции будет Ространснадзор. Эти ограничения не будут распространяться на перевозки детей и ритуальные организации.

«Регулярные перевозчики проверяются контролирующими органами, соблюдают график и расписание маршрутов. А нелегальные оставались бесконтрольными. Все они работали благодаря информационной системе, где билеты можно было приобрести онлайн. Мы понимаем, что это нововведение удобно для южноуральцев, и ведем переговоры с сервисом, чтобы не сворачивать его деятельность, а вернуть в правовое поле. Нам бы хотелось, чтобы информационная система, перевозчики и вокзалы начали плотно взаимодействовать — это значительно улучшило бы качество услуг по перевозкам для населения», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

На заседании Заксобрания депутаты единогласно поддержали законопроект и приняли его в трех чтениях. Он вступит в силу сразу после опубликования в средствах массовой информации.

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