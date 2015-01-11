24 февраля Челябинск стал столицей мирового бокса

Минувшие выходные стали для Челябинской области поистине насыщенными: в праздничные дни в самых различных южноуральских городах состоялось множество спортивных мероприятий. Между тем, 24-го февраля Челябинск стал столицей мирового бокса. Своими профессиональными навыками в столицу Южного Урала приехали поделиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон, а также чемпион мира среди любителей и абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю.

Днём во ДС «Метар-спорт» собралось более 1000 начинающих спортсменов из Челябинска, Копейска и Озёрска. Участники провели разминку под руководством Константина Цзю, а затем боксеры показали несколько профессиональных упражнений. По окончании мастер-класса всем участникам были выданы сертификаты о прохождении тренировки с легендами мирового бокса.

А кульминационной точкой в маршруте Майка Тайсона и Константина Цзю на Южном Урале стало международное шоу по боям в клетке. На арене «Трактор» царил полный аншлаг, зрители также могли увидеть в числе почетных гостей легенду смешанных боевых единоборств, «Последнего Императора» Федора Емельяненко. Звездный состав специальных гостей турнира добавил ответственности участникам боев.

По словам наших внештатных корреспондентов, занимающихся на базе Федерации бокса и кикбоксинга Озерского ГО, ледовая арена поразила качеством звука и света. Бои шли, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Очень мало борьбы в партере, много нокаутов и зрелищности.

Всего в рамках бойцовского шоу было представлено 12 поединков, прошедших по правилам ММА и древнего муайтай. В последнем удалось отличиться челябинским бойцам. Трибуны поддерживали овациями молодых тайбоксеров. В стартовом бою вечера победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Владислав Скориков, затем его товарищ Дмитрий Ковтун единогласным решением судей был признан сильнейшим. А вот местные бойцы ММА не сумели порадовать публику. Челябинцы Александр Комиссаров и Али Ахмедов уступили конкурентам из Екатеринбурга.

– Удалось поймать соперника на противоходе, он пошел на меня в прыжке и открылся, чем я и воспользовался, – поделился впечатлениями победитель Влад Скориков. – Мы ответственно готовились к этим поединкам, соперника знали хорошо. Подготовка была тяжелой, но я очень рад, что удалось показать себя, спасибо моему тренеру!

Одним из самых ярких боев стало противостояние двух бойцов с разных концов Земли. В девятом поединке по правилам ММА полный тезка знаменитого челябинского боксера Геннадия Ковалева, представитель Владивостока, противостоял бразильскому бойцу Бруно Сильва. Латиноамериканец показал широкий арсенал приемов как в партере, так и в стойке. Как результат – победа бразильца техническим нокаутом на 4 минуте первого раунда.

– Мне очень понравилось биться в России, с удовольствием, если поступит повторное приглашение, приму его. На арене была невероятная атмосфера, классные эмоции. Хочу сказать спасибо сопернику – он очень сильный боец, – отметил после боя Бруно Сильва.

В преддверии главных поединков Майк Тайсон и Константин Цзю поприветствовали участников и зрителей. Железный Майк пожелал собравшимся интересных боев, а Константин напомнил, что он сам с Урала, родом из небольшого городка Серова, не забыл Цзю отметить и челябинское гостеприимство, и уральский характер.

В главном событии вечера в рамках среднего веса 26-летний россиянин Михаил Рагозин записал на свой счет 10ую победу на профессиональном ринге по правилам ММА. Он сразился с недавним соперником Ивана Штыркова, уже известным публике 40-летним экс-чемпионом Bellator Кристианом М’Пумбу, опытным соперником, имеющем за плечами 21 победу на ринге.

Екатеринбуржец провел в клетке все отведенные регламентом 15 минут схватки и был признан лучшим единогласным решением судей. На протяжении встречи Михаил чаще и точнее наносил лоу-кики и удары руками, работал первым номером, брал инициативу в свои руки, что и принесло желаемый результат.

Наконец, в финале боев в клетке зрители бурно приветствовали главного героя шоу. 29-летний россиянин Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк, противостоял поляку Марчину Лазарсу. Представитель Екатеринбурга за пару лет, стартовав на профессиональном ринге по ММА в 2015м году, уже успел одолеть таких бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, британец Филипп де Фрис и японец Сатоси Исии. Всего в его активе до этого боя было 12 побед (9 досрочно) без единого поражения. В Челябинске Ивану удалось в 13й раз показать свое превосходство.

Поединок прошёл под диктовку Штыркова, который умело маневрировал, наносил гораздо больше ударов, чаще попадал и превосходил своего соперника в технике. Штырков действовал гораздо активнее соперника. И в итоге после окончания боя единогласным решением судей победителем был признан Иван.

В послематчевом интервью Иван Штырков отметил, что тренировался вместе с Михаилом Рагозиным, и от этого вдвойне приятно радоваться не только своей победе, но и успеху товарища. Чемпион поблагодарил за поддержку собравшуюся публику, своих друзей, членов команды и спонсоров. «Мои соперники не просто готовятся к бою, они готовятся под меня, поэтому быть лучшим непросто, – подчеркнул Штырков. – Я благодарен челябинским зрителям, выступая на арене «Трактор» уже не в первый раз, я чувствую огромную поддержку трибун, это непередаваемые ощущения, на Южном Урале болеют со всей душой».

По окончании боев состоялась пресс-конференция с организаторами бойцовского шоу, участниками главного боя, а также почетными гостями Майком Тайсоном и Константином Цзю. К Железному Майку было приковано огромное внимание прессы.

– Я уже бывал в России. В Москве, Санкт-Петербурге. В Челябинске я увидел добрых, позитивных людей, я здесь прекрасно провел время. Здорово, что я увидел много искренних, радостных детских лиц на мастер-классе. Полный аншлаг на «Боях в клетке» – это тоже здорово. Но сам я больше не хочу драться. Я уже провел достаточно боев. Сегодня я видел, как парни пропускают удары. Честно, не хотел бы это повторить, – так ответил легендарный Майк Тайсон на вопросы СМИ о его впечатлениях о Челябинске и желании снова выйти на ринг.

– Урал – это настоящий край единоборств, я бы так сказал, – отметил Константин Цзю. – Главное, что бокс, единоборства дисциплинируют. Нужно идти в зал и тренироваться. Это лучше, чем сидеть дома у компьютера или бездельничать во дворе.

– Не важно, станете вы чемпионом мира или нет, идите и тренируйтесь, развивайтесь, – поддержал Цзю Майк Тайсон.

– Мне лично формат шоу – бои в клетке очень понравился. А судя по тому, сколько сегодня в «Тракторе» собралось народу, понравился он и зрителям. Вы знаете, что мы уже традиционно проводим бойцовские шоу в Челябинске 2 раза в год в феврале и в сентябре. Думаю, что уже на День вашего города мы организуем еще один турнир, – рассказал главный организатор исполнительный директор компании«РМК Боксинг Промоушен» Алексей Титов. Кроме того, по его словам, в планах организаторов есть и развитие женских единоборств, поэтому Алексей Титов не исключает, что на следующем турнире челябинцы смогут увидеть бойцов из числа представительниц прекрасного пола.

Информация предоставлена Службой по работе со СМИ на турнире 24 февраля

Александра Лебедева