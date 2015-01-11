УСЗН о предоставление компенсации расходов

Предоставление компенсации расходов, связанных с самостоятельным приобретением протезно-ортопедических изделий, гражданам, не имеющим группы инвалидности.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20 октября 2017 года № 560 - П «О порядке предоставления компенсации расходов, связанных с самостоятельным приобретением протезно-ортопедических изделий, гражданам, не имеющих группу инвалидности» Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области будет принимать заявления от граждан Российской Федерации, проживающих на территории Челябинской области, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, на предоставление компенсация расходов, связанных с их самостоятельным приобретением (далее именуется – компенсация).

Компенсация предоставляется гражданам, не являющимся инвалидами, по медицинским показаниям, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях:

1) в размере 100 процентов стоимости приобретенных протезно-ортопедических изделий:

несовершеннолетним детям;

гражданам, имеющим удостоверение «Труженик тыла»;

2) в размере 50 процентов от стоимости приобретенных протезно-ортопедических изделий иным гражданам (малообеспеченным).

Несовершеннолетним детям и малообеспеченным гражданам компенсация предоставляется в случае если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Челябинской области (на сегодняшний день - 8962 рубля).

Гражданам, имеющим удостоверение «Труженик тыла» компенсация предоставляется независимо от их доходов.

Перечень протезно-ортопедических изделий, стоимость которых подлежит возмещению за счет средств областного бюджета:

Ортопедическая обувь (не более двух пар)

Экзопротез молочной железы

Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный

Заявления на выплату компенсации предоставляется не позднее 30 ноября текущего года по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. Космонавтов, 20, каб. № 131. Приемные дни: понедельник, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

По порядку и оформлению компенсации обращаться по телефону: 2-39-49, 6-52-43, 6-55-39.