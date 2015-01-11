Аудиторы и ревизоры отмечены за добросовестный труд

Председатель Собрания депутатов Олег Костиков вручил Благодарственные письма нескольким сотрудникам Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа в связи с очередной годовщиной со дня ее образования.

Небольшое, но очень значимое по своей сути торжество состоялось накануне 23 февраля. Во главе со своим руководителем Андреем Глуховым представители КСП встретились с Олегом Костиковым, который выразил уважение аудиторам и ревизорам, работающим в муниципальной сфере и обратил внимание на важность их труда. Он назвал деятельность Контрольно-счетной палаты эффективной и направленной на пользу всего Озерского городского округа:

- Контрольно-счетная палата – это независимый орган местного самоуправления, чьи полномочия весьма обширны: самые главные из них - осуществление внешнего финансового контроля, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, контроля в сфере размещения муниципальных заказов в ряду других. Роль КСП трудно переоценить, особенно в условиях сдержанного бюджета, когда экономия средств и предотвращение нарушений и злоупотреблений выходят на первый план. В своей работе сотрудники Контрольно-счетной палаты тесно взаимодействуют с администрацией, Собранием депутатов и надзорными органами, совместно нам удается добиваться хороших результатов.

Поблагодарив Елену Ляшук, Инну Краснову, Жанну Фильшину и отсутствовавшую на вручении Ирину Погорелову за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные качества, председатель Собрания депутатов Олег Костиков выразил надежду на то, что с их помощью будет наведен еще больший порядок в деятельности главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений и предприятий.

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