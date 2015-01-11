В округе идёт подготовка к проведению выборов

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков заслушал доклады об итогах проведения в Озерске финальных игр первенства области по хоккею среди детских команд, о ходе работ по сносу старых трибун на стадионе «Строитель», а также о готовности избирательных участков.

Открывая совещание, Евгений Щербаков поздравил всех с победой мужской российской сборной по хоккею на олимпиаде в Пхенчхане, а также отметил, что такие примеры очень важны для патриотического воспитания:

– В минувшие выходные Озерск также стал спортивной площадкой, на которой прошёл финал чемпионата Челябинской области по детскому хоккею, юные игроки были не менее азартными на льду, и баталии разворачивались нешуточные.

Информацию о проведении и организации турнира представила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова:

– Управление образования вышло с инициативой о том, чтобы в этом году данное мероприятие провести в Озерском городском округе, и наше предложение было поддержано в области. 23,24 и 25 февраля у нас в городе состоялись финальные игры, в которых приняли участие команды из Кременкуля, Златоуста, Усть-Катава и Озерска. К сожалению, из-за транспортных проблем на соревнования не смогла приехать команда из Еманжелинска. Победителями первенства стали ребята из Усть-Катава, озерская команда осталась на четвёртой позиции, тем не менее, турнир был очень интересный и отзывы положительные. Гостям понравился наш город, организация игр, а также условия проживания – всё произвело хорошее впечатление. Надеюсь, что и в дальнейшем на наших площадках будут проходить мероприятия подобного уровня, мы к этому готовы.

Евгений Щербаков обратил внимание, что для развития Озерска, для будущего детей и молодёжи большое значение имеет строительство ледовой арены «Высота». В настоящее время на стадионе «Строитель» идёт снос старых трибун. О сроках и проведении этих работ доложил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов:

– Подрядная организация уже полторы недели ведёт работы по демонтажу трибун. Сроки окончания работ намечены на конец марта, и я думаю, что всё будет сделано вовремя. В ежедневном режиме осуществляется контроль за ходом выполнения работ, а кроме того, мы ведём фотоотчёт, чтобы видеть динамику. Были сделаны фотографии до начала работ, а в настоящее время каждый день фиксируется текущее положение дел.

Также в ходе аппаратного совещания глава округа подчеркнул, что через три недели в день выборов президента Российской Федерации в голосовании по выбору общественных территорий смогут принять участие все жители Озерского городского округа, и даже самые молодые избиратели, достигшие возраста 14 лет и получившие паспорт гражданина Российской Федерации.

О готовности избирательных участков информацию представил управляющий делами администрации округа Артём Полтавский. Как следует из доклада, на территории Озерского городского округа создано 33 избирательных участка, совместно с представителями правоохранительных органов был проведён объезд, проинспектированы помещения для голосования и для размещения участковых избирательных комиссий.

– Работа идёт в плановом режиме, избирательные участки полностью готовы к проведению выборов, – в завершение доклада отметил управляющий делами администрации.

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