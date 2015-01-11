На очистку от снега на дороги Челябинской области выведена дополнительная техника

В Челябинской области в ночь с 26 по 27 февраля в большинстве районов прошел снег. Высота снежного покрова местами увеличилась до 10 см.

Сильный снег шел в Верхнеуфалейском, Нязепетровском, Красноармейском, Златоустовском, Миасском, Чебаркульском, Еткульском, Пластовском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Карталинском районах.

По данным УпрДор «Южный Урал», все дороги федерального значения по области в проезжем состоянии. Подрядные организации выполняют работы в рамках норматива зимнего содержания. Идёт уборка снега, обработка противогололедными материалами, расчистка краевой разметки.

Все подрядные организации передают информацию о патрульных осмотрах своих участков каждые 2 часа.

Сообщения о ненормативном состоянии дороги принимаются по номеру 8 (351)2666−563.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Миндора, на очистку региональных дорог общего пользования от выпавшего снега выведено 233 единиц техники.

Борьбу со снегом вели 42 автомобиля «Урал-тройка», 104 комбинированные дорожные машины (КДМ), 43 трактора со снегоочистителем, 43 автогрейдера, 1 шнекоротор.

В Челябинске на дорогах утром были зафиксированы восьмибалльные пробки. Горожане жаловались на плохо очищенные проезды.

На завтра синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный, слабые метели.

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