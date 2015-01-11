В Челябинской области уровень заболевания ОРВИ снизился

В регионе за прошедшую неделю (с 19 по 25 февраля) зарегистрировано 25528 случаев ОРВИ. Этот показатель ниже уровня предыдущей на 22%. Заболеваемость снизилась по всем возрастным группам, максимально – среди школьников на 30%.

При этом сохраняется проведение карантинных мероприятий в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях. Частично приостановлен учебный процесс в 7 среднеобразовательных школах, 77 классах в 31 школе, 1 группе 1 среднего профессионального образовательного учреждения, 1 детском саду и 4 группах 4 детских садов

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