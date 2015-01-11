В Челябинске рушится дом — на место выехали чиновники и оперативные службы

В Челябинске на глазах разрушается жилой дом. Все началось с первого этажа — в доме № 53 на улице Гагарина между полом и стеной появилась огромная дыра, сам пол провалился и начал трескаться.
Сейчас на место ЧП выехали сотрудники районной администрации, а также представители всех оперативных служб: медики, полиция и пожарные, сообщили Накануне.RU в администрации Ленинского района Челябинска.
Что стало причиной разрушения перекрытий дома — пока неизвестно.
http://www.nakanune.ru
Ключевые теги: Челябинск, ЧП, обрушение.
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