У челябинских хирургов появился новейший аппарат для навигации внутри сосудов

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) заработал новейший аппарат для проведения операций на сосудах сердца и мозга – первый в регионе новейший ангиограф оснащен встроенной функцией ультразвукового исследования.

Умная машина предназначена для навигации внутри артерии. Ультразвук позволяет более точно определить, какое вмешательство нужно произвести, подобрать необходимый инструментарий, в частности, стент, и самое главное, проконтролировать выполненную работу. Дополнительный контроль помогает избегать постоперационных осложнений, особенно в раннем периоде, и улучшает результаты лечения

«С помощью ультразвуковых датчиков, встроенных в аппарат при проведении исследований на коронарных артериях, артериях головного мозга, перед имплантацией мы проводим внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Мы можем не только правильно подобрать стент, но и увидеть, насколько правильно он установлен, как плотно прилегает к стенкам сосуда»,– комментирует заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ЧОКБ Владимир Игнатов

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