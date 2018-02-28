Пресс-релиз по ДТП от 28.02.2018 года

28.02.2018г. в 21:20 часов на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского – Монтажников в г. Озерск, водитель 1972г.р., управляя автомобилем «Дэу Нексия», при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ – 21150», под управлением женщины 1982г.р., движущейся во встречном направлении прямо, допустив с ней столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ – 21150» и пассажиры автомобиля «Дэу Нексия» получили телесные повреждения.